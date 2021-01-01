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Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 15’e düştü

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü.

Güncellenme: 12:09, 01/01/2021
Haberler Yaşam
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 15’e düştü

Kocaeli’nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti.

(FOTO: DHA)

SU SEVİYESİ AZALIYOR

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15’e düştü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle Sapanca Gölü'nden ve yerel kaynaklardan içme suyu takviyesi sağlanıyor. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:07,