Yuvacık köyünün ‘yuva’ hassasiyeti

Binalardaki tavana asılı aydınlatma lambalarına kırlangıç türü kuşların gagalarıyla taşıdıkları çalı parçalarını kullanarak yuva yapması üzerine köyde adeta seferberlik durumuna geçildi.

Köy sakinleri kuşların rahatsız olmaması ve elektrik akımına kapılmaması için yuva bulunan lambaları yakmıyor.

Şu an 15 hanede insanların bulunduğunu belirten köy muhtarı Kemal Saka, 3 yıldır caminin alt katının tavanında ve evlerin balkonlarında bulunan yuvalar için tedbirler aldıklarını anlattı.

Kuşların kuluçka döneminden sonra doğan yavrularını bu yuvalarda besleyip büyüttüğüne değinen Saka, “Evimin balkonunda da yuva var. Kırlangıçların rahatsız olmaması ve akıma kapılmaması için yuvaların bulunduğu lambaları kesinlikle yakmıyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Neziha Lap ise “Adı Yuvacık olan köyümüzde kuşların yuvasına asla dokunulmaz. Yuvaların çok sayıda olduğu caminin altında kaynak suyu sesi var. O da onlara mutluluk veriyor diye düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)