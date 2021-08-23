Yuvacık ve Sapanca’dan iyi haber

Yaz aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı’nda bu yıl su sıkıntısı yaşanmadı. Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31,89 metre ölçülürken, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.

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Kocaeli ve Sakarya’da yaz ayları yağışlı geçince göl ve barajlarda su seviyeleri korundu.

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, 42 milyon 600 bin metreküple yüzde 83 olarak ölçüldü.

GEÇEN YIL 20 METRE ÇEKİLMİŞTİ

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölün’de ise su seviyesi 31,89 metre olarak ölçüldü.

Geçen yıl sonbahar aylarında kuraklık nedeniyle suların çekildiği Sapanca Gölü’nde su seviyesi 32,50 metreden 30,28’e kadar düşerken, gölde kıyıda 20 metrelik çekilmeler yaşanmış, iskeleler ortaya çıkmıştı. (DHA)



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