Yuvadan düşen yavru kartallar etle besleniyor

Adıyaman merkeze bağlı Kayalı köyünde Necla Karadağ'ın evinin bahçesinde bulunan çam ağacına bir süre önce kartal yuva yaparak yumurtasını bıraktı. Yumurtalar çatlayınca 4 tane yavru dünyaya geldi. Yaklaşık 5 gün önce yavrulardan biri aşağı düştü. Karadağ Ailesi bir süre, anne kartalın yavrusunu almasını bekledi ancak almayınca, yavruya sahiplik etti. Ardından diğer yavrular da düşünce Karadağ Ailesi kartalları kasa içerisinde evde beslemeye başladı.

Yırtıcı kuş olan kartalı beslemeye çalışan aile fertleri yavruların pençeleme ve ısırmasından dolayı zaman zaman zorlansa da yavru kartallar başta çocukların ilgi odağı oldu. Doğal ortamda yaşamaları gereken kartalları almaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Görevliler yavru kartalları teslim alarak Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Kartalların bir süre burada bakıldıktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Kartal yavrularını besleyen Necla Karadağ, “Birkaç günden beri kartalları evde kendi elimle besliyorum. Sadece et yiyorlar. Anneleri bir hafta 10 günce vardı ancak şuan yok. Kaç günden beri görmüyoruz” ifadelerini kullandı. Fatih Karakuş ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdiklerini ve onların kartalları teslim aldığını dile getirdi. DHA