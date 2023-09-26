Yuvadan düşen yavru sincap tedavi altında
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince tedavi altına alınan yavru sincap, yaklaşık üç haftadır koruma altında tutuluyor.
Düzce’de yuvadan düşerek kafa travması geçiren yavru sincap, DKMP ekiplerince tedavi altına alındı. Yavru sincap, yaklaşık üç haftadır DKMP ekiplerince koruma altında tutuluyor.
DKMP’den yapılan açıklamada, “Doğal hayatın sevimli sakinlerinden fındık sever yavru sincap koruma altında. Yuvadan düşerek kafa travması yaşayan yavru sincabımız yaklaşık 3 haftadır Düzce DKMP ekiplerimizce koruma altında. Bakımları ve tedavisi süren sevimli sincabın sağlığı ve keyfi gayet yerinde, rehabilitasyon sürecinin ardından önümüzdeki günlerde doğaya salıncak” denildi.
Yavru sincabın tedavisinin devam ettiği ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. (AA)