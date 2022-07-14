Yuvasından düşen yavru leylek beş gün sonra kurtarıldı

Bursa'da cami kubbesindeki yuvasından düşen yavruk leylek, 5 gün sonra Nilüfer Arama-Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi’ndeki Kayapa Merkez Camisi’nin kubbesindeki leylek yuvasındaki iki yavrudan biri alt kubbeye düştü. Mahalle sakinleri durumu muhtar Ali İhsan Dengiz’e bildirdi.

Bir süre yavrunun annesi tarafından kurtarılması beklendi. Fakat 5 gün geçmesine rağmen yavru kurtarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.



Ekipler, sepetli itfaiye aracıyla kubbeye çıkamayınca NAK ekiplerinden yardım istedi. NAK ekipleri de istasyon kurarak caminin kubbesine çıktı.

3 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yavru leyleğe ulaştı. Diğer leyleği de alarak inen ekipler, yavruları kontrol etti.

Kubbeden düşen yavrunun dehidrasyona girdiği tespit edildi. Ekipler, yavruya gıda ve sıvı takviyesi yaptı.

Daha sonra yavru leylek Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. (DHA)

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