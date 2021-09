Yüz binlerce arı öldürüldü!

Mersin'in Erdemli ilçesinde iddiaya göre, 16 kovandaki 1 milyon 200 bin arı böcek ilacıyla zehirlenerek öldürüldü.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan veteriner hekim Arif Aksay, mesleğini icra ederken bir yandan da arıcılık yapıyordu.

Yaz döneminde Toroslar’da beslediği arılarını havaların serinlemesiyle Erdemli’deki bahçesine getirdi. Aksay, bakım için kovanların başına gittiğinde büyük bir şok yaşadı. 16 kovandaki 1 milyon 200 bin arının öldüğünü gördü.

Veteriner hekim Aksay, arıların bahçelerdeki tarım ilaçları ya da hastalıktan değil, kovanlara kasıtlı olarak sıkılan böcek ilacı nedeniyle öldüğü görüşünde.

Aksay, konuyla ilgili “Arılar zaten kokuyu hissettiği an bahçelere gitmiyor. İlacın verildiği yöne gitmiyor. Ama bu yapılan kasıtlı yapılmış ve akşam yapılmış. Arı kovandayken direkt böcek ilacı ile her birine, her bir kovana ayrı ayrı verilmiş” dedi.

Arif Aksay, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. (İHA)