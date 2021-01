Yüz nakli beklerken aşık olup evlendiler

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 13 yıldır yüz nakli bekleyen eski güzellik uzmanı Dilek Sürgün ile pazarda tanışıp aşık olduğu Hüseyin Ünlü evliliklerinin 7. Yılını ilk günkü aşkın heyecanı içerisinde kutladılar. Bugüne kadar 60'ın üzerinde yüz ameliyatı geçiren ve her an gelecek nakil haberini bekleyen 41 yaşındaki Dilek Sürgün Ünlü, “Hayatım Hüseyin'i tanıdıktan sonra değişti, O'nsuz bir yaşam düşünemiyorum, birde oğlumuz var. Çok mutluyuz bugün evliliğimizin 7. yılı ilk günkü gibi heyecanlıyız” dedi.

TRAFİK KAZASI HAYATININ KABUSU OLDU

Milas ilçesinde yaşayan ve 2004 yılının 25 Temmuz'unda Elazığ'da güzellik salonu işletirken bindiği ticari taksinin mıcırda kayıp takla atmasının ardından ağır yaralanan ve yüzünün büyük bölümü parçalanan 40 yaşındaki Dilek Sürgün Ünlü 9 yıl önceye kadar hiç sokağa çıkmadı.

ARKADAŞLIK TEKLİFİ ALINCA ŞOK OLDU

7 yıl aradan sonra 2013 yılında ilk kez çıktığı Milas çarşısında kendisini görüp beğenen ve arkadaşlık teklif eden balıkçı 45 yaşındaki Hüseyin Ünlü'nün uzun süre ısrarlarına dayanamayarak teklifini kabul etti. Hatay'da bir balık çiftliğinde çalışırken izine geldiğinde Sürgün'ü görerek aşık olan ve ardından internet aracılığı ile arkadaşlığını ilerleten Sürgün ile Ünlü kısa zamanda birbirlerine aşık olup 2012 yılı haziran ayında nişanlandı.

EŞİMİN KALBİNİN GÜZELLİĞİNİ HİÇ BİRŞEYE DEĞİŞMEM

Su Ürünleri Şirketi'nde çalışan Ünlü aşık olduğu nişanlısı için Hatay'daki işinden ayrılıp işsiz kalırken nişanlısını bir an olsun yalnız bırakmadı. Ünlü ve Sürgün 6 Temmuz 2013 tarihinde Milas Belediyesi Düğün Salonu'nda evlenme kararı aldı. Her gün çiçekler getiren ve nişanlısını çarşı pazar gezdiren, sahile ve pikniğe götüren

Ünlü, duygularını şöyle ifade etti; “Ben Dileği ilk gördüğümde aşık oldum, O'nun kalbinin güzelliğini hiçbir şeye değişmem. Onsuz yapamayacağımı anlayınca hemen nişanlandım ve işimi bırakıp Milas'a geri geldim. Yıllardır yüzü, nedeniyle dışarı çıkamıyordu, ben ise onu her gün gezdiriyordum, bu tür rahatsızlıklar her an birimizin başına gelebilir, ben Dilek'le tanıştıktan sonra hayatım değişti, onun mutluluğu için ne gerekiyorsa yaparım. Yüzünün yaralı olması benim için hiç önemli değil, Ben onu başımın üzerinde taşırım. Bakın şimdi bir oğlumuz oldu ve 7 yaşında. Biz de yedi yıldır aşkımızı aynı heyecanla yaşıyoruz, eşimin kalbinin güzelliğini hiçbir şeye değişmem”

HÜSEYİN İLE YENİDEN DOĞDUM. KALBİMİ AŞKA KAPATMIŞTIM

Geçirdiği trafik kazasının ardından bir yıl hastanede yatan ardından 60'ın üzerinde ameliyat geçirmesine rağmen yüzündeki kaza izleri yok olmayan Dilek Ünlü, “Yıllardır dışarı çıkmamıştım, sadece tedavi amaçlı dışarı çıkıyordum, bir gün annemle çarşıya çıktığımda Hüseyin beni görmüş, beğenmiş ve arkadaşlık teklif etti. Önce kabul etmedim, çünkü kalbimi aşka kapatmıştım. Ancak Hüseyin ile ardından internetten yazışmaya başladık, çok ciddi olduğunu anladığımda evet dedim, bende O'nu çok seviyorum. O benim için işini bıraktı yanıma geldi bir an olsun yanımdan ayrılmıyor. 6 yıldır eve kapanıp cehennem hayatı yaşıyordum, Hüseyin'e tanıyınca dünyalar benim oldu. Evlendim çocuğumuz oldu, ölsem de onlardan ayrılmam” dedi.