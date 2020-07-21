Yüzde 80 görme engeline rağmen sağlık kurulundan aldığı raporla şok oldu

Elazığ’da yaşayan ve göz bebeğindeki dikleşmeden dolayı sol gözünde yüzde 80 sağ gözünde ise yüzde 50 görme sorunu yaşayan 31 yaşındaki Faysal Akgün, iş göremez raporu almak için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenelerin sonrasında Akgün’ün görme engelinin yüzde 19 olduğuna dair rapor verildi. Kurulun vermiş olduğu rapora isyan eden Akgün, ”İş başvurularımda verilen bu rapordan dolayı hiçbir işveren beni işe almıyor” dedi.

Elazığ merkezde hayatını sürdüren ve göz bebeğindeki dikleşme nedeniyle görme yetisini yüzde 80 kaybeden Faysal Akgün, 2018 yılında sol gözüne cornea nakli oldu. Sağ gözünde de yüzde 50 görme kaybı olan Akgün yaşadığı sorundan dolayı engelli raporu almak için Fırat Üniversitesi Sağlık Kurulu Heyeti’ne başvurdu. Ancak Akgün'ün yüksek oranda görme sorununa rağmen engel oranın yüzde 19 olduğuna dair rapor verildi.

“DOKTORLAR İŞ GÖREMEZ TANISI KOYMASINA RAĞMEN KURUL ENGEL ORANIMI YÜZDE 19 VERDİ”

2018 yılında iki gözündeki görme sorunundan dolayı sol gözünden cornea nakli olduğunu belirten Akgün, şöyle konuştu:

* Sol gözümde yüzde 80 sağ gözümde ise yüzde 50 görme sorunu var. Bu sorunumdan dolayı engelli raporu alabilmek için Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdum. Doktorlar tarafından da iş göremez tanısı konuldu. Sonrasında heyete girmek için gün verildi ve heyete girdim. Kontroller sonrasında kurul engel oranıma yüzde 19 diye karar verdi. Ancak verdikleri raporunun altında da tam görme gerektiren işlerde çalışamaz diye not düşmüşler.

* Eğer benim çalışmama engel olacak bir durum varsa ve ben yüzde 40’ın üzerinde beklerken yüzde 19 engelli raporunu neden verdiniz? Ben elektrik elektronik bölümü mezunuyum benim çalışacağım alanda tam görme yetisine sahip olan kişiler ancak çalışabilir. Bana verilen bu raporla iş başvurusu dahi yapsam görme engelimden dolayı kimse beni işe almaz.

“VERİLEN RAPORDAN DOLAYI İŞİMİ YAPAMIYORUM”

Akgün, sözlerine şöyle devam etti:

* Yaşadığım bu haksızlıktan dolayı mağdur durumdayım. Yüksek derecede görme sorunum olmasına rağmen heyetin vermiş olduğu yüzde 19 engel raporundan dolayı bir haksızlığa uğradım bunun yanında engel raporumun olmasından dolayı kendi işimi yapamıyorum.

* Zaten 24 Ocak’ta yaşanan depremde evimiz yıkılmıştı bir yandan onunla uğraşırken şimdi de yaşadığım sağlık sorunumdan dolayı bir mağduriyete uğradım. Buradan yaşadığım bu mağduriyete bir çözüm bulmaları konusunda yetkililere sesleniyorum, raporumun tekrardan gözden geçirilip yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum.