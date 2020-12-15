Yüzde 90 engeline rağmen sol ayağıyla çizdiği resimlerle geçimini sağlıyor

Konya’nın Meram Dere Mahallesi’nde anne ve babasıyla birlikte yaşayan Abdullah Donat (47), bir yaşında geçirdiği havale sonucu ellerini ve ve sağ ayağını kullanamıyor. Yüzde 90 oranında engelli olan ve sadece sol ayağını kullanabilen Abdullah Donat, ayaklarıyla resim çizmeye 10 yaşında başladığını belirtti.

Ayaklarıyla resim çizmeye nasıl başladığını anlatan Donat, şunları söyledi:

“10 yaşından engelli halimle neler yapabilirim diye düşünürken, resim yapmaya karar verdim. Resim çizmeye ilk olarak uçak, araba ve ev gibi basit çizimlerle başladım. Her geçen gün kendimi geliştirmeye ve farklı şeyler çizmeye devam ettim. Bu arada belediye tarafından açılan resim kurslarına gittim. Katıldığım kursun da çok faydası gördüm.”

“RESİMLERİ AİLEME KATKIDA BULUNMAK İÇİN SATABİLİRİM”



“Resimleri ayaklarımla çizdiğim için çok uzun süre alıyor. Kimisi yaptığım resimleri beğenip alıyor, kimisi de sipariş verip resim yaptırıyor. Yaptığım resimleri 100-150 lira civarında satıyorum.”



SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DE RESİM ÇİZDİ

Sağlık çalışanları için de bir resim çizen Donat, “Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız canları pahasına ön safta mücadele veriyor. Onlar bizim için bu mücadeleyi verirken bazı insanlar tarafından da saldırıya uğruyor. Bir insanı kurtardıklarında sevinçlerine ve alkışlarına tüm Türkiye şahit. Ben de bu yüzden onların bu fedakârca tutumu için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Ellerimi oynatamadığım için onları alkışlayamam ama kullanabildiğim tek şey olan sol ayağımla onlara ay yıldızlı Türkiye bayrağını kucaklayan bir resim çizdim. Bu resmi tüm sağlık çalışanlarımızı adına da Sağlık Bakanımıza armağan etmek istiyorum” dedi.

“SERGİ AÇMAK İSTİYORUM”

Yaptığı resimlerle bir sergi açmak istediğini belirten Donat, “Engelli olmama rağmen, engel tanımadan bir şeyleri başaracağımıza olan inancım sayesinde bir farkındalık yaratıp yaptığım resimleri bir sergide sergilemek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Kendisine anne ve babasının yardımcı olduğunu söyleyen Donat, “Ellerimi kullanamadığım için kişisel ihtiyaçlarımı karşılamada annem ve babam bana yardımcı oluyor. Bu hayatta en çok istediğim şeylerden birisi bana denk olan birisiyle evlenmek. Çünkü annem ya da babamdan birisi vefat ederse bana kim bakacak. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızdan ve diğer devlet yetkililerimden ricam, bana hayatımı idame ettirecek bir destekte bulunmalarını istiyorum” diye konuştu.