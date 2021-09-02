Yüzen adalar sabitlenecek

Çat Baraj gölündeki yüzen adaların zemine monte edilerek hareketlerinin engellenmesi ya da birbirine belirli mesafede bağlanarak sürekli yüzer halde tutulması hedefleniyor. Yaz mevsiminde çok sayıda kişinin ziyaret ettiği yüzen adalar, su debisinin düşmesi nedeniyle veya kuvvetli rüzgarların etkisiyle kıyıya vurarak zarar görüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki Çat Baraj gölünde oluşumları 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki yükseklikleri 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada yer alıyor.

Yaz mevsiminde çok sayıda kişinin ziyaret ettiği yüzen adalar, su debisinin düşmesi nedeniyle veya kuvvetli rüzgarların etkisiyle kıyıya vurarak zarar görüyor.

ADALAR BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Çelikhan Kaymakamlığı, yüzen adaların zarar görmemesi için çalışma başlattı. Akademisyenlerin katılımıyla yapılan fizibilite çalışmasının ardından yüzen adaların sabitlenerek zarar görmesinin önlenebileceği kanaatine varıldı. Fizibilite çalışmasının ardından detaylı çalışma ile yüzen adaların zeminine ağırlık bağlanarak hareketinin kısıtlanması veya belirli mesafelerde birbirine bağlanarak kıyıya yanaşmasının engellenmesi yöntemleri ön plana çıktı. Yapılacak akademik çalışmaların ardından hangi yöntemin uygulanacağına karar verileceği belirtildi.

Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, baraj gölünde su seviyesinin düşmesi veya doğa şartlarından dolayı yüzen adaların kıyıya oturmasının önlenmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Akın, “Tabiat Varlıklarını Koruma kurulundan gerekli izinler alınarak fizibilite çalışması yapıldı. Çat Baraj Gölü’nde bulunan yüzen adalar, su debisinin düşmesiyle kıyıya vurarak tahrip oluyordu. Bunu engellemek amacıyla yüzen adaların su yüzeyinde sabitlenmesini amaçlıyoruz. Akademik olarak yapılan çalışmalarda karara varılmasının ardından oluşturulacak proje ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne başvuracağız” dedi. (DHA)