Yüzlerce yıllık kültür mirası Burdurlu kadınlara emanet

Türk insanı doğumu, ölümsüzlüğü, soyunu, bereketi, bolluğu, aşkı, tanık olduğu birçok olayı yüzyılardır büyük bir yaratıcılıkla halıya, kilime nakış nakış motiflerle işledi… Bugün Orta Asya'dan, Anadolu'ya taşınan bu kültür, makinelerin tarih sahnesine çıkmasıyla zaman içerisinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Burdur Belediyesi de bu kapsamda unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünleri yeniden yaşatmak, kültür mirasımızın ana kaynaklarından biri olan kilim dokuma motiflerimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için Alyazma Kilim Dokuma Kursu başlattı. Tezgah başına geçen Burdurlu kadınlar, bir yandan göz nuru ile kilim dokuyup bir yandan da yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor.

CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başlattıkları proje ile Alyazma Kilimleri'ni ulusal ve uluslararası alanda pazarlanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ercengiz, “Bir değere sahip çıkmak Burdur'a yapacağımız en büyük iyilik. Biz bu değerleri yeniden ayağa kaldıracağız inşallah ve bunun ekonomik bir karşılığı olacak” dedi.

KADINLAR İŞ SAHİBİ OLACAK

Ayazma Kilim Dokuma Kursu, Burdur Belediyesi El Sanatları Merkezi'nde başladı. Kursu ziyaret eden Başkan Ali Orkun Ercengiz, “Bizim kapımıza her gün onlarca yurttaşımız iş diye geliyor. Onlara iş verememekten son derece mutsuz ve çaresiziz. Bu proje ile belki de tüm şehrin kadınları bu işe sahip çıkacak. Biz üretip biz satacağız” dedi.