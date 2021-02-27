O kalabalıkta annesini bulması birkaç saniye sürüyor

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte çiftliklerde her yıl olduğu gibi bu yılda renkli ve duygusal görüntüler oluşuyor.

GÜNDE İKİ KEZ

Erzincan’da hayvancılıkla uğraşan Şavak aşiretine bağlı aileler, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.



ANNELER MERAYA GİDİYOR

Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Ardından anneleri otlamak üzere meraya çıkarılırken, ayrı yere alınan kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor.

BULUŞMA SAATİNDE KUZULARI HEYECAN SARIYOR

Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyun ve kuzuları adete heyecan sarıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular saniyeler içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER

O anlar da ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Her koyun yavrusunu sesinden tanıyarak süt vermesi ise olaya ayrı bir güzellik katıyor. İHA