Yüzücülerden İstanbul Boğazı’na saygı… Takım elbiseyle yüzdüler

Her hafta sonu İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında yüzen bir grup profesyonel yüzücü, bu defa takım elbise ile Kireçburnu'ndan Aşiyan'a kulaç attı. Yaklaşık 8 kilometrelik bir parkuru 3 saatte geçen ekip, Boğaz'a teşekkür amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

İstanbul Boğazı, kendilerini ‘Boğazın Efendileri’ olarak adlandıran bir grup yüzücüye ev sahipliği yaptı.

Açık denizlerde yüzme tecrübesi olan yaklaşık 30 yüzücü, Boğaza olan sevgi ve saygılarını göstermek için takım elbiseleri ile Kireçburnu’ndan Aşiyan’a kadar kulaç attı. Mayıs ve Kasım ayları arasında her hafta sonu İstanbul’un çeşitli noktalarında yüzen ekip, yılda bir kez saygılarını göstermek için takım elbiseleriyle Boğaz’da boy gösteriyor.

“BOĞAZA SAYGI VE SEVGİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN YAPIYORUZ”

Takım kaptanı Ali Akgül gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Boğaz bize her yıl ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliğine karşılık olarak arkadaşlarla toplandık bugün takım elbiseyle yüzeceğiz. Biraz zor olacak bizim için ama çoğunlukla Boğaz’ın akıntısıyla yüzüyoruz. Bunu üç sene önce başlattık. Boğaza karşı saygımızı, sevgimizi göstermek için her sene yılda bir kez yapıyoruz”.

YÜZÜCÜLERE KARADAN DA DESTEK SAĞLANIYOR

Yaklaşık 30 yüzücü, gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kireçburnu sahilinden, Aşiyan’a kadar kulaç attı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için takıma karadan da destek sağlandı.

Kırmızı pantolon, beyaz gömlek ve kravatla parkuru tamamlayan yüzücülerden Ercan Yürek ise şunları söyledi:

“Normal zamanda bu kadar şık giyinmiyoruz ama deniz tutkusu için süsleniyoruz. Farkındalık oluşturmak, çevredeki insanların dikkatini çekmek yüzlerini güldürmek için yapıyoruz. Gerekli önlemleri de alıyoruz. Profesyonel olmayan yüzücülere tavsiye etmiyoruz”. (DHA)