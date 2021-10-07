Z kuşağının favori ünlüsü Adam Sandler çıktı

10.000 gençle yapılan yeni bir ankete göre; Z kuşağının en sevdiği ünlü Adam Sandler çıktı.

Sozcu.com.tr

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Amerikan bağımsız yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi olan Piper Sandler’ın (Adam Sandler herhangi bir bağlantısı yok) 44 eyalette 10.000 gençle yaptığı yeni bir anket, Adam Sandler’ın en sevilen ünlü olduğunu ortaya çıkardı.

Sandler, 2014’te Netflix ile bir anlaşma yapmış ve popüler izleme platformu için filmler çekmeye başlamıştı. New York Times’ın haberine göre bu filmlerin bütçesi gişe için çekilen filmlerden farksızdı.

Times, Sandler’ın anlaşmasının Netflix için bir ilk olduğunu ve her iki taraf için de işe yaramış gibi göründüğünü bildirmişti. Sandler’ın anlaşması 2017’de dört film için tekrarlandı ve ardından 2020’de bir kez daha tekrarlandı. Insider’dan Travis Clark, Sandler’ın filmi “Murder Mystery”nin 2019’da Netflix’in en çok izlenen filmi olduğunu bildirdi ve Netflix, filmi, dört haftada 83 milyon hanenin izlediğini açıkladı.

Z KUŞAĞI NETFLIX’TE VAKİT GEÇİRİYOR

Piper Sandler anketi, Sandler’ın gençler arasında popüler olmak için doğru tercihler yaptığını da ortaya koydu. Çünkü Z kuşağının günlük video tüketiminin yüzde 32’sini Netflix ile karşılarken, YouTube’u da geçmiş oldu.

Sandler’ın sevilen bir yıldız olmasına rağmen filmlerinin Rotten Tomatoes’ta çürük puanlar alması da dikkat çekti.

Insider’dan Hillary Hoffower’a göre; Z kuşağı, pandeminin de etkisiyle nostaljiye yatkın bir nesil: “Günümüzün en yaşlı gençleri 2000’lerin başında doğdu, ancak 90’ların estetiğini seviyorlar. Ayrıca Sandler’ın 2000’lerin sonlarında ve 2010’ların başında “Click”, “You Don’t Mes with the Zohan” ve “Brown Ups” gibi filmleri piyasaya sürmesi, belki de Sandler’ı bir çocukluk neşesi figürü olarak görülmesine de yol açtı.”

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