Zafer Bayramı, Yoğurtçu Parkı’nda türkülerle kutlanacak
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda türkülerle kutlanacak. Müzik tarihçisi Murat Meriç'in oluşturduğu repertuvarı İBB Orkestralar Müdürlüğü sanatçıları seslendirecek.
Milli mücadelenin kaderini değiştiren 30 Ağustos zaferini, İstanbul'un farklı noktalarındaki etkinliklerle kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Kurtuluşa Adanmış Türküler” ile 30 Ağustos zaferinin kahramanlarını anacak.
İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ekinlikte, müzik tarihçisi ve yazar Murat Meriç'in oluşturduğu repertuvarı İBB Orkestralar Müdürlüğü sanatçıları seslendirecek.
ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK
30 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte Murat Meriç, türkülerin hikâyelerini, üretildikleri dönemin kültürel, toplumsal özelliklerini izleyicilere aktaracak.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook, ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edilebilir.