Zafer coşkusu denizin derinliklerinde yaşandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını denizin derinliklerde gerçekleştirdi. Suyun altında Türk bayraklarını açan dalgıçlara balıklar da eşlik edince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçedeki Diving Centre Dalış Merkezi'nin eğitmen ve profesyonel dalgıçları tatilcilerle birlikte Dalyan Koyu açıklarında özel dalış yaptı.

DENİZİN DİBİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇIP SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Yaklaşık 8 metre derinlikte gerçekleştirilen etkinlikte, Türk bayrağı açan dalgıçlar ve müşteriler adeta saygı duruşunda bulunurken balıklar da fotoğraf karelerine girdi.

Dalış merkezinin eğitmeni Önder Diktaş ve dalgıç arkadaşları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle müşterileri ile deniz altında kutlama gerçekleştirdi.

Deniz dibinde Türk bayrağı açan dalgıçlar 99. yılın gururunu yaşadılar. Dalgıçların gösterisi sırasında geçen balıklar, ilginç görüntülere sahne oldu.

HAVADA KARADA VE MAVİ DENİZİN DERİNLİKLERİNDE BAYRAM HEYECANI

Diktaş, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında gerçekleştirdikleri etkinliğin görselliğiyle öne çıktığını belirterek, “Su altına indirdiğimiz 2 bayrakla kutlama töreni yaptık. Biz de 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı bu şekilde kutladık. Bu gibi farklı etkinliklerle aynı zamanda dalış turizmine de katkı sunmaya çalışıyoruz. En önemli bayramlarımızdan birini karada havada ve mavi denizimin derinliklerinde kutlamanın heyecanını yaşadık” dedi.

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