Zalim İstanbul oyuncusu Sevcan Sini’den anlamlı destek

Oyuncu Sevcan Sini öğrencilerle buluşarak, anlamlı proje için hem onlara destek verdi, hem de birlikte güzel bir gün geçirdi.

Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor. Bunlardan biri de Sevcan Sini oldu.

Başarılı oyuncu topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sini, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, “önümüzdeki günlerde kış soğukları çok olacak kapımızın önüne bir kap su koyalım hayvanları ihmal etmeyelim” derken herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.