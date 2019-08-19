Zamana meydan okuyan dev çınar ilgi odağı

Anıtlar Kurulu tarafından korumaya alınan, 2 bin 700 yaşında olduğu tahmin edilen Gedelme çınarı da son yıllarda turistlerin uğrak noktası haline geldi. İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 600 rakımlı Gedelme Yaylası’nda bulunan dev çınar ağacı 28 metrelik boyu, 4.54 metrelik çapı ve 14.26 metrelik çevre genişliğiyle ziyarete gelenleri şaşkına çeviriyor. Hala yeşil yapraklarını koruyan çınar ağacının yanında ise MS 9’uncu yüzyıla ait Bizans Orta Çağ döneminde yapılan kale de yer alıyor. Kuzdere Mahallesi Muhtarı Serkan Günay, “Gedelme çınarımız, Akdeniz Bölgesi’nin en yaşlı çınarı. Yaklaşık 2 bin 700 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 20 yıl önce bunu koruma altına aldık. Kemer’imizde yerli ve yabancı turistlerin günlük turlarla sırf bu çınarı ziyaret etmek için geliyor” dedi.

(DHA)