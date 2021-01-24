Zayıflarken profesyonel boksör oldu

Avusturya'da doğan Dilara Yücel, 13 yaşındayken 80 kilo olunca boksa başladı. Yücel, ailesinin Türkiye'ye kesin dönüş yapmasıyla memleketi Eskişehir'e döndü. Boks sporunu burada 1 yıldır yapan 17 yaşındaki Dilara artık rakip tanımıyor. Boks antrenörü Celal Olucak ile çalışan genç kız kısa sürede 69 kiloya düştü ve amatörlükten profesyonelliğe geçiş yaparak lisanslı sporcu olmayı başardı.

Eskişehir'in ilk profesyonel boksçusu olan Dilara, bugüne kadar çıktığı 3 maçın ikisini nakavt, diğerini ise puanla kazandı. 4 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için boksa başladığını belirten azimli genç kız “Boksa başladıktan 5 ay sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldım. 2020'de profesyonel boksa geçtim. 3 galibiyet aldım. Şimdi 13 Şubat'ta Ukrayna'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyorum. Fazla kilolarımdan kurtuldum, sıra olimpiyatlara katılarak Dünya Şampiyonluğu kemerini Türkiye'ye getirmekte” dedi.

Kadınlar kendileri için boks yapmalı

Kadına şiddete dikkat çeken Dilara Yücel, “Bir dövüş sporunu, özellikle boks yapmalarını tavsiye ediyorum. İçinize çok güzel bir özgüven hissi geliyor. Kendinize inanın, güvenin” dedi.

Amacım olimpiyatlara girmek

Başarılı genç kız, boksla birlikte hayatının tamamen değiştiğini belirterek şunları söyledi: “13 Şubat'taki dördüncü profesyonel maçıma hazırlanıyorum. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'nda dövüşeceğim. Amacım Türkiye'de de her boksörün rüyasında olan olimpiyatlara girebilmek. Boks insana önce sağlık kazandırır, sonra dayanıklılık, hız, kuvvet, koordinasyon kazandırır. Herkesi boksa davet ediyorum.”

Dilara, dünyada 17 yaşında profesyonel olup, çıktığı 3 maçta hepsini kazanan ve 4'üncü karşılaşmasına çıkacak olan tek boksör olmasıyla da tarihe geçti.