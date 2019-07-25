Zebralar öldü, daire başkanı görevden alındı

Özellikle toplu ölümlerle sonuçlanan facialarda 'üst düzeyde özeleştiri istifaları'na yönelik 'siyasi ve ahlaki kültür'ün olmaması ile eleştirilen Türk bürokrasisi için ibretlik örnek Eskişehir'de yaşandı.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğum yapan anne zebradan sonra yavrusu da eksik beslendiği gerekçesiyle hayatını kaybetti. "İhmal var" iddialarının ardından Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mahmut İzzet Erol, görevinden alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde meydana gelen olayda, yeni doğum yapan anne zebradan sonra, yavrusu da 15 gün sonra eksik beslendiği gerekçesiyle hayatını kaybetmiş, bu olay ilçede siyasi polemik malzemesi haline gelmişti.

31 Mart seçimlerinde, AKP'den Odunpazar İlçe Başkanlığı için aday olan Volkan Doğan, sosyal medya hesabından, ölen annesinin başında yavru zebra ile fotoğrafını taşıyarak, hayvanların eksik beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktarmış, Büyükşehir yetkilileri de hayvanların Tay zatüresi nedeniyle öldüklerini belirtmişti.

DAİRE BAŞKANI GÖREVİNDEN ALINDI

Yaşanan gelişmelerden sonra, hayvanat bahçesinin de bağlı olduğu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mahmut İzzet Erol’un görevinden alındığı öğrenildi. Büyükşehir yetkililerinin zebraların ölümüyle ilgili kurum içinde geniş çaplı soruşturma başlattıkları bildirildi.