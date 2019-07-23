Zebraların ölümü siyasi polemik malzemesi oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğum yapan anne zebradan sonra yavrusu da eksik beslendiği gerekçesiyle hayatını kaybetti. 31 Mart seçimlerinde AKP’den Odunpazar ilçe başkanlığı için aday olan Volkan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zebraların bakımsızlıktan öldüğünü öne sürdü. Büyükşehir Belediye yetkilileri ise anne zebranın ‘kolik’ rahatsızlığı, yavrusunun ise zatürreden öldüğünü açıkladı.

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'nde anne zebra ile yavrusunun ölümü polemiğe neden oldu. AKP Odunpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan, zebraların bakımsızlıktan öldüğünü öne sürerken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise zebraların geçirdikleri rahatsızlık sonucu hayatlarını kaybettiğini söyledi.

“BİR HAYVANSEVER OLARAK KENDİME GELEMİYORUM”

Doğan, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, ölen anne zebra ile başındaki yavru zebranın fotoğrafını paylaşarak yavru zebranın bakımsızlıktan öldüğünü öne sürdü. Doğan, “Eskişehir'deki hayvanat bahçesinden çok dramatik bir fotoğraf ulaştı bana. Çok üzüldüm. Anne zebra ölünce, eksik beslenen yavrusunu da kaybetmişiz. Bu durum kabul edilemez. Bir hayvansever olarak kendime gelemiyorum” sözleri ile zebraların ölümünü takipçilerine duyurdu.

“ZEBRALAR HASTALIKLARDAN ÖLDÜ”

Doğan'ın paylaşımda belediye ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcisini de etiketlemesi üzerine belediye yetkilileri zebraların ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından ‘Kamuoyunun Dikkatine. Büyükşehir Belediyesi' başlığı ile bir açıklama yaptı. Zebraların bakımsızlıktan değil hastalıktan öldüğü iddia edilen açıklamada, “5 Temmuz Cuma günü doğum yapan zebramız, doğum sonrasında paraziter, bakteriyel ve metabolik nedenlere bağlı olarak, atgiller türünde sıklıkla ortaya çıkan ‘kolik' hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Anne zebramızın kaybından bir hafta sonra yavru zebramız da tüm tayların anne karnındayken maruz kaldığı ancak hepsinde hastalık oluşturmayan Tay Pnömonisi (zatüresi) sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Her iki kaybımız nedeniyle yaşadığımız derin acıyı kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaşanan anne zebra ve yavru zebranın peşpeşe ölmesi hayvanseverler arasında da hayvanat bahçelerinin gerekli olup olmadığı tartışmalarına neden oldu. Doğan ve belediye yetkililerinin paylaşımlarının altına yüzlerce kişi, şehirlerde hayvanat bahçelerine gerek olmadığı, hayvanların doğal yaşam alanlarında tutulması gerektiği yönünde yorumda bulundu. Hayvanat bahçesinin Eskişehir'de açılmasını hata olarak değerlendiren vatandaşlar, yorumlarında “Bu şehre yakışmayan tek yatırım hayvanat bahçesidir, hayvanat bahçeleri kapatılsın” ifadelerini kullandı.