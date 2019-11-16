Zehirlenme vakalarından sonra ıspanağı böyle sattılar

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmesi hem ıspanak üreticilerini hem de pazarcıları zora soktu. Pazarcıların, düşen ıspanak satışlarını arttırmak için “İftiraya uğradı, kaynanama bile ıspanak yedirdim” diyerek bağırması güldürdü.

Uğur ENÇ/Evren DEMİRDAŞ

İstanbul’da 44, Tekirdağ’da 22 kişinin ıspanağa karışan zehirli otlar nedeniyle zehirlenmiş, yurt genelinde ıspanak alarmı verilmişti. Hal böyle olunca ıspanak satışları düşmüş, hem ıspanak üreticisi hem de pazarcı esnafı sıkıntılı bir süreç yaşamıştı.

“KAYNANAMA BİLE ISPANAK YEDİRİYORUM”

Düşen ıspanak satışını artırmak isteyen pazarcılar, ilginç yöntemlere başvuruyor. Ispanağın ‘İftaraya uğradığını' söyleyen pazarcılar ıspanağı satmak için “Kaynanama bile yedirdim” demesi gülüşmelere neden oldu.