Zehirlenme vakalarından sonra ıspanağı böyle sattılar
Uğur ENÇ/Evren DEMİRDAŞ
İstanbul’da 44, Tekirdağ’da 22 kişinin ıspanağa karışan zehirli otlar nedeniyle zehirlenmiş, yurt genelinde ıspanak alarmı verilmişti. Hal böyle olunca ıspanak satışları düşmüş, hem ıspanak üreticisi hem de pazarcı esnafı sıkıntılı bir süreç yaşamıştı.
Düşen ıspanak satışını artırmak isteyen pazarcılar, ilginç yöntemlere başvuruyor. Ispanağın ‘İftaraya uğradığını' söyleyen pazarcılar ıspanağı satmak için “Kaynanama bile yedirdim” demesi gülüşmelere neden oldu.