Zehirleyen santraller namus meselesi oldu

Erdoğan SÜZER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen vergi yasa teklifine gece yarısı eklenen bir maddeyle, zehir saçan kömür santrallerinin 3 yıl daha çalışmalarına izin verildi. Bu durum TBMM'de “Namus meselesi'' oldu. CHP'li Özgür Özel, “Şimdi biz Meclis'in namusunu ve halkın ciğerini koruyacak mıyız” diye sordu. Vergi Yasa Teklifi geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken gece yarısı AKP'li milletvekillerinden sürpriz bir önerge geldi. Oylama sonucu kabul edilip teklife eklenen yeni maddeye göre, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği halde bugüne kadar gerekli yatırımları yapıp önlemleri almadığı için bu yılın sonunda kapatılması gereken 2'si kamuya 11'i özel sektöre ait 13 kömür santraline yaklaşık 3 yıl daha ek süre verilecek. Düzenlemeyi savunan Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ek süre verilmemesi halinde santrallerin yılbaşında kapanacağını, bu sefer de ülkede elektrik sorunları yaşanacağını söyledi.

Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda sert tepkiyle karşılaştı. Zehir saçmaya devam eden santral sahiplerinin durumunu düzeltmek yerine TBMM'den ek uzatma kararı çıkarmaya çalıştığını belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekillerine çağrı yaparak, 13 termik santralin filtreleri 2013 yılında takmaları gerektiği halde takmadıklarını belirtti.

MECLİS'TEN GÜÇLÜ MÜ?

Özel, “Komisyona 3 yıllık daha uzatma teklifi geldi. Bu kudretli şirketler kimleri ikna ettilerse bizden güçlü, sizin iradenizden güçlü hepimizden güçlü, üç yıllık uzatma almışlar. Şimdi biz Meclis'in namusunu koruyacak mıyız? KOAH hastalığını, kanseri artıran ve 7 yıldır kollanan firmalara karşı, Meclis iradesini koruyacak mı? İşte, Meclis'in namusunu koruma zamanı. Hodri meydan. Biz buradayız, sözümüzün arkasındayız” dedi.

Şirketler istedi diye yapmayız

AKP Milletvekili Mehmet Muş, aynı termik santrallere yönelik önergeye tepki gösterdi. Muş, “Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir değişiklik yapılmış. Biz şimdiye kadar şirketlerin dayatmalarına boyun eğmedik. Biz, şirketler istedi diye bir şey yapmayız” dedi.