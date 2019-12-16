Zehirleyen termik santrallerde son 14 gün

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 1 Ocak itibarıyla eksiği olan santrallerde cezai süreci başlatacaklarını açıklamasıyla firmalar teyakkuza geçti. Çan'da devlete ait termik santral ise atmosferi zehirlerken görüntülendi. Sosyal medyada tepkilere neden olan fotoğraf "Hangi yüzsüz, utanması olmayan yönetici, bürokrat buna 'sadece su buharı ve zararsız' diyebilir. Neyse ki 2 hafta kaldı" yorumlarına neden oldu.

Türkiye'nin farklı illerindeki 15 kömürlü termik santrale, 4. kez baca filtresi takılmasını erteleme izni veren yasa, AKP ve MHP tarafından Meclis’te kabul edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmişti. Erdoğan’ın vetosuyla Türkiye'nin en eski ve kirli santrallerinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar havayı kirletme ve halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 1 Ocak itibarıyla eksiği olan santrallerde cezai süreci başlatacaklarını duyurmasının ardından 15 santral, 1 Ocak'ta dolacak süre için çalışmalarına başladı.

İŞTE ONLARDAN BİR TANESİ

Çevreyi kirleten santrallerden birisi de Çanakkale’nin Çan ilçesinde konuşlu bulunan, kamuya ait termik santral.

Odaş Çan-2 Termik Santrali’nin yaydığı zehirli duman vatandaşlarca fotoğraflandı.

Sosyal medyada bir çok kişinin tepkisini çeken görüntülere ‘Göz göre göre zehirleniyoruz’ şeklinde yorumlar yapıldı.

CHP Çan Eski İlçe Başkanı Ümran Aydın da santralin görüntüsünü paylaşarak “An itibariyle Odaş Çan 2 Termik Santrali. Hangi yüzsüz, utanması olmayan yönetici bürokrat buna “sacede su buharı ve zararsız” dedi. Aydın’ın paylaşımının altında bir vatandaş ise “Ben de bu görüntüye şahit oldum bugün. Göz göre göre zehirleniyoruz. Yazıklar olsun.” şeklinde yorumda bulundu.

ÜÇ SANTRAL DIŞINDA PLANLANDIĞI GİBİ

Bacasına filtre takmak zorunda olan santrallerden üçünün ise kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Kulislerde konuşulanlara göre; bazı santrallerin eksiklerini yılbaşına kadar gidermesi mümkün değil.

Bakanlık denetiminde eksikler tespit edilen Çelikler Holding tarafından işletilen Afşin Elbistan A, 2014’te özelleştirme yoluyla Bereket Enerji bünyesine katılan Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali ile Konya Şeker’in Özelleştirme İdaresi’nden Ağustos 2013’te 985 milyon dolarlık bedelle aldığı Sivas Kangal Termik Santrali Kangal B ünitesinde 1 Ocak’ta kapatmanın söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Ciner Enerji tarafından işletme hakkı devriyle alınan Yatağan ve Çayırhan Termik Santralleri’nin ise işletme süresi dolacağı için 2020’de devlete devredileceği belirtiliyor. Diğerlerinin faaliyetlerinde bir sorun yaşanması beklenmiyor.