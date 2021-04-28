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Zehirli ekmekle balık avı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde zehirli ekmek yedikleri için ölen balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıkları denizden çıkaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balıkları vatandaşa satıyorlar. İnsan sağlığı için tehlikeli. Balıkları yiyen diğer deniz canlıları da ölebilir" dedi.

Güncellenme: 13:34, 28/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Zehirli ekmekle balık avı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalış yapıp, dipte bir süre incelemede bulundu.

Dalıştan sonra çıkmak üzereyken kıyıya yakın noktada ölü balıkları gören Prof. Dr. Gökoğlu, yakınlarında da çok sayıda ekmek gördü.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sabah erken saatlerde sahilde kimsenin olmadığı anları fırsat bilerek, zehirli ekmekleri bırakıp balık avladıklarını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bu nedenle balıkların toplu olarak öldüğünü söyledi.

“İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ”

Gökoğlu, “Bu resmen doğayı katletmektir. Zehirli ekmek veriyorlar ve yiyen balıklar sürü halinde ölüyor. Dalış tüpüm bittiği için çıkmak zorunda kaldım. Yoksa dipte daha çok sayıda balık var. 8 kadarını kıyıya çıkarabildim. Bu balıkları bir de toplayıp vatandaşa satıyorlar. Bu zehir insan sağlığı için de tehlikeli. Bu ölü balıkları yiyen ahtapot, fok gibi canlılar da yaşamını yitiriyor” diye konuştu. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:29,