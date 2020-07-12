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Zehra Uçar: Ödülümü annelere armağan ediyorum
Zehra Uçar: Ödülümü annelere armağan ediyorum
Modacı Zehra Uçar, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde; "Yılın En İyi Modacısı" ödülüne layık görüldü.
Yaşam 12 Temmuz 2020 - 07:51

Tesettür modasında Türkiye’yi dünyada temsil eden ve ülkemize birçok ödül ile geri dönen modacı Zehra Uçar, ödül yağmuru mutluluğu yaşıyor.

Ödül töreninde, yıllardır birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına da teşekkür eden Uçar;

“Öncelikle, bugün burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu ödülü layık gören ve organizasyonda emeği geçen herkese, yıllardır omuz omuza çalıştığım ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dünyanın çalışan modern günlük hayata iş hayatına entegre olan kadınların katacağı renge ihtiyacı var. Aldığım tüm ödülleri fedakâr annelerimize ve tüm kadınlarımıza armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

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