Zehra Uçar: Ödülümü annelere armağan ediyorum

Tesettür modasında Türkiye’yi dünyada temsil eden ve ülkemize birçok ödül ile geri dönen modacı Zehra Uçar, ödül yağmuru mutluluğu yaşıyor.

Ödül töreninde, yıllardır birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına da teşekkür eden Uçar;

“Öncelikle, bugün burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu ödülü layık gören ve organizasyonda emeği geçen herkese, yıllardır omuz omuza çalıştığım ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dünyanın çalışan modern günlük hayata iş hayatına entegre olan kadınların katacağı renge ihtiyacı var. Aldığım tüm ödülleri fedakâr annelerimize ve tüm kadınlarımıza armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.