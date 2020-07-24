Zencefil çayı faydaları nelerdir? Zencefil çayı neye iyi geliyor?

Güney-Asya kökenli hoş kokulu bir bitki olan zencefil (zingiber officinalis) gıdalarda, içeceklerde, sabun yapımında ve kozmetikte yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çin'de binlerce yıldır tıbbi bir bitki olarak kullanılmaktadır. Doğal bir antioksidan olan zencefil ile yapılan çay hastalıklardan koruyucu etkisi ile en çok tercih edilen çay çeşitlerinden biridir. Peki, zencefil çayının faydaları nelerdir? Zencefil çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Vitamin ve minerallerle dolu olan ve yüzyıllardır bağışıklık ve sindirimi sistemini desteklemek için kullanılan zencefil, potasyum, manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve demir açısından zengin bir kaynak olan zencefil, ayrıca yüksek oranda folat, bakır, çinko sodyum mineralleri ve C, E ve B6 vitaminleri içerir. Peki, zencefil çayının faydaları nelerdir? Zencefil çayı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ZENCEFİL ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Zencefil çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Mide bulantısını hafifletir.

– Balgam söktürürcüdür.

– Soğuk algınlığına iyi gelir.

– Kan şekeri seviyelerini düzenler.

– İnflamatuar etkisi sayesinde kas, eklem ve osteoartrit ağrısına iyi gelir.

– Regl ağrılarını hafifletir.

– Kötü kolesterolü düşürür.

– Kan dolaşımını artırır.

– Kan pıhtılaşma riskini azaltır.

– Kronik hazımsızlığı (Dispepsi) tedavi eder.

– Kanser oluşumuna karşı mücadele eder.

– Solunum yolları rahatsızlıklarını tedavi eder.

– Astım semptomlarını hafifletir.

– Beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

– Alzheimer riskini azaltır.

– Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatır.

– Metabolizmayı hızlandırır.

– Zayıflamaya yardımcı olur.

– İnme riskini azaltır.

– Diş etlerinde iltihaplanmalara sebep olan gingivitis ve periodontitis gibi ağız bakterilerine karşı çok etkilidir.

– Saç köklerini güçlendirir

ÖNEMLİ NOT: Tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi zencefilin de aşırı tüketimi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Diyabet, böbrek, karaciğer, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik hastalıklarda zencefil çayının dikkatli tüketilmesi gerekir. Cerrahi operasyon öncesi kan inceltici özelliğinden dolayı tüketimi zararlıdır. Aynı şekilde safra taşı problemi olanların zencefil çayı tüketmeleri sakıncalı olabilir. Özelikle hamile ve emziren kadınların mutlaka doktora danışarak tüketmesi tavsiye edilir.