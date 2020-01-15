Zencefil, dünyanın en sağlıklı ve en lezzetli baharatlardan biridir. Vücut ve beyin için güçlü faydaları olan besinler ve biyoaktif bileşiklerle yüklüdür. Zencefil, geleneksel ve alternatif tıbbın çeşitli formlarında çok uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Sindirime yardımcı olmak, bulantıyı azaltmak, grip ve soğuk algınlığı ile mücadeleye yardımcı olmak için kullanılmıştır. Şimdi, zencefilin insan sağlığı açısından faydalarına daha yakından bakalım. Zencefil neye iyi geliyor? Zencefilin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Zencefil, mor ve pembe çiçekleri olan kokulu bir yeraltı köküne sahip tropik bir bitkidir. Zencefil bitkisinin kökü veya yeraltı sapı (köksap) taze, toz haline getirilebilir, baharat, yağ formunda veya meyve suyu olarak kullanılabilir. Zencefil, kakule ve zerdeçalın yanı sıra Zingiberaceae ailesinin bir parçasıdır. Hindistan, Jamaika, Fiji, Endonezya ve Avustralya’da yaygın olarak üretilmektedir. Peki, gıdalarda, içeceklerde, sabun yapımında ve kozmetikte yaygın şekilde kullanılan zencefil neye iyi geliyor? Zencefilin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ZENCEFİLİN FAYDALARI

Zencefilin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* 1-1.5 gram zencefil, çeşitli bulantı türlerini önlemeye yardımcı olabilir. Bu deniz hastalığı, kemoterapiye bağlı bulantı, ameliyat sonrası bulantı ve sabah bulantısı için geçerlidir. Hamilelerin daha büyük miktarda kullanmadan önce doktorları ile konuşması önemlidir.

* Zencefilin çok yaygın bir sağlık problemi olan osteoartrit semptomlarını azaltmada etkili olduğunu gösteren bazı çalışmalar vardır.

* Zencefil, gastrointestinal sistemdeki kasları gevşeterek gazın ve şişkinliğin önlenmesine yardımcı olabilir.

* Zencefildeki fenolik bileşiklerin, gastrointestinal (GI) tahrişini hafifletmeye yardımcı olduğu, tükürük ve safra üretimini uyardığı, gıda ve sıvılar GI kanalından geçerken mide kasılmalarını bastırdığı bilinmektedir.

* Zencefilin tripsin ve pankreatik lipaz enzimleri üzerinde yararlı etkileri olduğu ve sindirim sistemi yoluyla motiliteyi arttırdığı görülmektedir. Bu, zencefilin kolon kanseri ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

* Zencefilin, tip 2 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerini düşürdüğü ve çeşitli kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirdiği gösterilmiştir.

* Zencefil ağır egzersize bağlı kas ağrısına karşı etkilidir.

* Zencefil, öksürük, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı ile ilişkili birçok semptomu hafifletebilen güçlü bileşikler içerir.

* Zencefil, ister çay olarak isterse kapsül şeklinde alındığında, adet sırasında yaşanan acı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.