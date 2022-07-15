‘Zenginleri yiyelim’ dondurmaları: Musk’ı çiğneyin, Bezos’u ısırın

New York’ta yaz aylarının gelmesiyle parklarda ve ana caddelerde beliren dondurma minibüsleri arasında son dönemde biri dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin New York kentinde bir dondurma markası dünyanın en zengin isimlerinin adını taşıyan dondurmalar satıyor. “Zenginleri yiyelim” sloganıyla New York caddelerini dolaşan minibüste satılan dondurmalar, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Jack Ma gibi ünlü milyarderlere benzer olarak hazırlanmış.

Aydınlanma Çağı düşünürü Jean-Jacques Rousseau'nun “İnsanlar artık yiyecek bir şeyleri kalmadığında zenginleri yiyecekler” sözünden ilhamla hazırlanan dondurmaların tanesi 10 dolar.



Minibüsün üzerindeki “Musk'ı çiğneyin”, “Bezos'u ısırın”, “Zuck'ı yalayın” yazıları dikkat çekiyor.

Tüketicilerin Zuckerberg ve Gates dondurmalarını yediği videolar sosyal medyada da beğeni topladı. Birçok kişi zenginleri yedikleri hissi veren bu dondurmaları tüketmekten keyif aldıklarını söyledi. Bazı kişiler ise dondurmaların fahiş fiyatının slogana tümüyle ters olduğuna dikkat çekti.

Kampanyayı hazırlayan Brooklyn merkezli MSCHF şirketi, daha önce de tabanında gerçek insan kanı bulunan “Şeytan Ayakkabıları” adlı Nike ayakkabısı tasarımı nedeniyle tartışma yaratmıştı. Nike tasarımdan dolayı MSCHF'ye dava açmıştı.