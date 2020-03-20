Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür. Hint safranı olarak da adlandırılan bu bitki, Güney Asya temelli olup tüm dünyaya da buradan yayılmıştır. İçerisinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerinde pekçok önemli etkilere sahip zerdeçalın faydaları hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

Asya yemeklerinde yaygın olarak yer alan zerdeçal, hafif yakıcı, acı bir tada sahiptir ve bazı yiyecekleri tatlandırmak veya renklendirmek için sıklıkla kullanılır. Hindistan’da binlerce yıldır baharat ve şifalı bitki olarak kullanılmaktadır. Yapılan birçok araştırma, zerdeçalın vücudunuz ve beyniniz için önemli faydaları olduğunu göstermektedir. Zerdeçal ayrıca, iltihapla mücadeleye yardımcı olabilir ve potansiyel olarak çeşitli kronik hastalıklarda riski azaltmaya yardımcı olabilir. Şimdi, zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte bir göz atalım…

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçalın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Zerdeçalın birincil aktif bileşeni ve baharatlara karakteristik sarı rengini veren bileşen kurkumin'dir. Aslında, zerdeçalın potansiyel sağlık yararlarının çoğundan sorumlu bileşik olan kurkumin, anti-inflamatuar faydaların yanı sıra yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve Alzheimer hastalığını ve potansiyel olarak depresyonu önlemekle ilgili faydaları olan doğal bir antioksidandır.

* Zerdeçal kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önemlisine yardımcı olur; etken maddesi olan kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir.

* Araştırmalar, zerdeçalın 8 hafta boyunca günde üç kez ağızdan alınmasının uzun süreli böbrek hastalığı olan kişilerde kaşıntıyı azalttığını göstermektedir.

* Vücutta, dünyadaki 1 numaralı ölüm nedeni olan kalp hastalığına neden olabilecek çeşitli yaşam tarzı faktörleri ve koşulları vardır. Daha önce tartışıldığı gibi, kronik enflamasyon kalp hastalığında önemli bir rol oynar, bu nedenle zerdeçalın bir anti-enflamatuar olarak kullanımı kalp hastalığının ve kalp krizlerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

* Aşırı stres ani kilo alımına neden olabilir. Stres hormonları (kortizol) yükseldiğinde, midenin yakın bölgelerinde yağ birikir çünkü midedeki hücreler kortizole daha duyarlıdır ve enerji depolamakta çok etkilidir. Zerdeçal, stres hormonlarınızı dengelemenize yardımcı olabileceğinden, özellikle bel bölgesinde yağ oluşuşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

* Zerdeçal, Ayurveda ve geleneksel Çin tıbbında diyabet tedavisinde yıllardır kullanılmaktadır. 2013’te yapılan bir bilimsel çalışmada, kurkumin’in kandaki glikoz seviyelerini stabilize ettiğini ve ayrıca diyabetle ilgili komplikasyonlara yardımcı olduğu bulunmuştur.

* Zerdeçal, yaşlanma karşıtı bir güç merkezidir. Bir antioksidan olduğu göz önüne alındığında zerdeçal oksidatif hasarla savaşabilir ve cildin genel görünümünü iyileştirebilir.