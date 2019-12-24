Zeynep Bastık: Şanslıyım ki kendi yolumdan gitme şansı buldum

Marka, genç kadınların hayattaki olasılıkları keşfetmeleri ve hayallerini gerçekleştirmelerini desteklemeye odaklanan çalışmaları için müzik alanında başarılı adımlarıyla kendinden söz ettiren yetenekli isim Zeynep Bastık ile iş birliğine başlıyor. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak proje ve kampanyalar 2020 yılında hayata geçirilecek.

Zeynep Bastık:“Elidor ile gerçekten çok gurur ve mutluluk duyduğum bir yolculuğa çıktık. Çocukluğumdan beri müziğe dair hayallerim vardı. Şanslıyım ki kendi yolumdan gitme, hayallerimin bazılarını gerçekleştirme şansı buldum. Yine de önümde uzun bir yol var. Birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla da başka kadınların kendi hikayelerini keşfetmelerine, istedikleri gibi hayallerinin peşinden gitmelerine katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Çok yakında detaylarını paylaşacağımız projelerimiz, filmlerimiz ve iş birliklerimiz için şimdiden çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.