Zeytin ağaçlarımız katlediliyor paylaşımı yapan Tarkan’a Milas Belediyesi’nden davet

Ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Doğayı şuursuzca yok ederken bindiği dalı kestiğini unutuyor. Tüm dünyada durum aynı. Doğa bitiyor. Sonumuz hayır ola" dedi, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Tarkan’ı Milas’a davet etti.

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Ünlü Sanatçı Tarkan sosyal medya hesabından Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanında YK Enerji Şirketi tarafından zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdi. Tarkan yaptığı paylaşımda , “Hem vicdandan hem akıldan yoksun insandan yana da umudum kalmadı artık. Doğayı şuursuzca yok ederken bindiği dalı kestiğini unutuyor. Tüm dünyada durum aynı. Doğa bitiyor. Sonumuz hayır ola” diye yazdı.

Bu durum üzerine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat paylaşımının altına, “3200 yıllık zeytin ağacı ATA AĞAÇ'ın altında hep birlikte bir kez daha yüksek sesle #Zeytinimedokunma demek için sizi zeytinin başkenti Milas'a davet ediyoruz” diyerek ünlü sanatçı Tarkan'ı Milas'a davet etti.

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