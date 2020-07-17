Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı neye iyi geliyor?

Zeytin yaprağı, barış ve bereketin simgesi olan zeytin ağacının yapraklarıdır. Binlerce yıldır Akdeniz'de zeytin ağacının yaprağından (olea europea) yapılan çaydan keyif alınmaktadır. Ayrıca, bu bitkisel çayda bulunan yüksek miktarda antioksidan, vücudun hastalıklara ve erken yaşlanmaya karşı etkili bir şekilde savaşmasına yardımcı olabilir. Peki, zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Zeytin ve zeytin yağı gibi zeytin yaprağının da insan sağlığına birçok faydası bulunmakta. Zeytin yaprağının çayı doğal bir antibiyotik olarak kabul ediliyor. Zeytin yaprağı çayı, Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar arasında çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan en yaygın, geleneksel bitki çaylarından biridir. Soğuk algınlığı, sıtma ve tropikal hastalıklar gibi durumların ve hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Şimdi, zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı neye iyi geliyor? Gelin daha yakından bir göz atalım.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Zeytin yaprağı çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Anti-bakteriyel özelliklerinden dolayı vücuttan bakterileri temizliyor.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Mantar oluşumunu engeller.

– Sindirim sistemini rahatlatır.

– Hücreleri yeniler.

– Kan şekerini düzenler.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Kalp sağlığını destekler.

– Stresi azaltır.

– Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

– Enerji verir.

– Yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur.

– Kilo vermeye yardımcıdır.

– Ateş düşürücü özelliği vardır.

– Arterleri gevşeterek kan akışını artırmaya yardımcı olabilir.

– Erken yaşlanmayı önler.

– Kronik yorgunluğa iyi gelir.

– Alerjilerin tedavisinde etkilidir.

– Kas spazmalarını önlemeye yardımcı olur.

– İçeriğindeki antioksidanların karaciğer, meme ve prostat kanseri gibi tümörlerin ve kanserlerin tedavisinde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Hamilelerin, bebek emzirenlerin ve kronik rahatsızlığı olanların kullanmaması, şeker hastalarının doktor kontrolünde tüketmesi tavsiye ediliyor. Kan basıncını ve kandaki glikoz seviyelerini düşürme kabiliyeti nedeniyle, bu çay düşük tansiyon ve glikoz seviyelerine sahip olanlar için oldukça tehdit edici olabilir.