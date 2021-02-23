Zeytinde hile: Paslı demir ve kostik kullanıyorlar

Zeytinden bol ürün elde etmek için uygulanan yöntemler, doğal yollarla 6 ay ile 1 yıl arasında olgunlaşan zeytinleri 1 aydan kısa sürede olgunlaştırıyor. Havuzlara paslı demirler atarak karartılması sağlanan zeytinin, verilen kostikle de acısı alınıyor.

Doğal siyah zeytin hazırlamanın farklı yöntemleri olduğunu söyleyen Edremitli zeytin üreticisi ve Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci en çabuk yenebilecek duruma gelen zeytinin sele cinsi zeytin olduğunu onun da 2 ayda olgunlaştığını anlattı.

“İSPANYOL TİPİ YAPIM” UYARISI

Semerci, zeytindeki insan sağlığına ciddi zarar veren hileleri ise şöyle anlattı:

“Havuz zeytini 7 ay, çevirme zeytini de 5 ay gibi bir sürede olmakta. Ne yazık ki ticari kaygılarla bu zeytinlerin yapılışında insan sağlığı için risk oluşturabilecek birtakım uygulamalar yapılmaktadır. Havuz zeytinine kostik atılabiliyor.

“Sodyum hidroksit insan sağlığına zararlı ama ne yazık ki kullanılmakta. Bu uygulama bizim gıda odeksimize ‘İspanyol tipi yapım’ diye girmiş ve yasal. Bu tür zeytinleri özellikle çocuklarımıza tükettirmemeliyiz.”

DOĞRU ZEYTİNİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

Tüketicilerin sağlıklı zeytini renginin siyahlığından anladığını ancak bunun da doğru olmadığını kaydeden Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, sağlıklı zeytinin ölçülerini şöyle anlattı:

“Biraz kahverengi olsun, tam siyah olmasın gibi şeyler önemli değil. Sağlıklı zeytin tüketmek istiyorsanız muhakkak natürel olsun. Vaktinde olsun. Bir ayda değil, altı yedi ayda, bir sene de olsun. Yeşil zeytinde mutlaka çizik olmalı. Çizik olmayan yeşil zeytini, natürel yollarla yapmak mümkün değil.”

“İlk aşamada yeşil zeytinin çizilerek tatlandırılması, natürel yapılacağı anlamına gelir. Çizilmeyen yeşil zeytin natürel olmaz. Çünkü acısını verebileceği bir açıklık kalmaz zeytinin üzerinde. Siz eğer çizmeden yaparsanız, kostikle yapmış olursunuz ki, bu da her ne kadar temizlenirse bana göre sağlıksız ve insan vücuduna da önemli zararlar verebileceğini düşündüğüm bir zeytin yapım şeklidir.” (DHA)

