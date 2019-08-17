Zeytinyağı nelere iyi gelir? Zeytinyağının faydaları neler?

Zeytinyağı birçok mutfakta kullanılan ve ayrıca çeşitli tıbbi amaçlara da hizmet eden temel bir bileşendir. Şimdi, zeytinyağının sağlığa olan faydalarından bazılarına bir göz atacağız… Zeytinyağının faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Zeytinyağının sağlık yararları rakipsizdir ve araştırmalar faydalarını neredeyse her gün daha fazla ortaya koymaktadır. Zeytinyağı, sağlıklı yaşamın köşe taşıdır. Zeytinyağı dünyanın en uzun yaşayan kültürleri için önemli bir besin kaynağıdır. Peki, Zeytinyağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytinyağının sağlığa olası faydalarından bazıları:

Kanser

Zeytinyağındaki bitki besin maddesi, ibuprofen'in inflamasyonu azaltmadaki etkisini taklit eder ve bu da meme kanseri riskini ve nüksünü azaltabilir. Skualen ve lignanlar, kanser üzerindeki olası etkileri için incelenen diğer zeytinyağı bileşenleri arasındadır.

Diyabet riskini azaltır

Geleneksel olarak, kalp hastalığı ve diyabet gibi çeşitli hastalıkları önlemek için düşük yağlı bir diyet reçete edilir. Çalışmalar, yüksek yağlı diyetlerin kanser ve diyabet gibi bazı hastalıkların riskini artırabildiğini gösterirken; bilimsel bir çalışmada, zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz tarzı diyetin, düşük yağlı bir diyete kıyasla yaklaşık % 50 oranında tip II diyabet riskini azalttığını gösterdi. Tip II diyabet, diyabetin en yaygın ve önlenebilir şeklidir.

Kilo kaybı

Tıp uzmanları, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağlardan kilo almanın çok zor olduğunu öne sürüyorlar. Bu Akdeniz'e özgü yağ ile ilgili yapılan araştırmalar, kilo kaybı için kullanılması konusunda olumlu sonuçlar vermiştir ve tereyağ ve kalorili yüklü diğer yağlar için mükemmel bir alternatiftir.

İltihabı önler

Zeytinyağı, antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri olan polifenoller bakımından zengindir. Sonuç olarak, kullanımı patojenik bakteri üremesini engellemeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

Sindirimi geliştirir

Zeytinyağının sindirim sürecine yardımcı olduğu bilinmektedir. Sindirim sistemini temizlemek ve barsak hareketlerini iyileştirmek için tıbbi bir yağ olarak kullanılır.

Yaşlanmayı geciktirir

Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytinyağı, insan vücudunun doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kozmetik ürünlerde ve doğal bitkisel tedavide kullanıldığında cilde doğal bir parlaklık vererek harikalar yaratır.

Safra taşlarını önler

Zeytinyağı kullanımı ayrıca, müshil etkisine sahip olan safra kesesi taşlarının önlenmesinde etkilidir. Genellikle safra kesesi temizliği yapan insanlar tarafından kullanılır.

Hücre duvarlarını güçlendirir

Zeytinyağı, daha güçlü hücre duvarları oluşturmaya yardımcı olan polifenoller içermektedir. Aynı zamanda arter duvarlarının esnekliğini artırarak sizi çeşitli kalp hastalıklarına karşı korur.

ZEYTİNYAĞI HAKKINDA

Zeytinyağı, Akdeniz Bölgesinin geleneksel bir ağaç mahsulü olan Olea europaea'nın (zeytin ağacı) meyvesinden elde edilen yağdır. İnsanlık tarafından yüzyıllardır kullanılmaktadır. Yemek yapmak, kozmetik ürünler, sabunlar, tıbbi amaçlar için ve farmasötik takviyeler olarak kullanıldığı gibi; yakıt olarak ve aydınlatma lambaları için de kullanılabilir.

Zeytinyağının yaklaşık % 14'ü doymuş yağ iken, % 11'i omega-6 ve omega-3 yağ asitleri gibi çoklu doymamışlardır. Ancak zeytinyağındaki baskın yağ asidi, oleik asit adı verilen ve toplam yağ içeriğinin % 73'ünü oluşturan tekli doymamış bir yağdır.

Tekli doymamış yağlar bakımından zengin olduğu için kanımızdaki kötü kolesterol seviyesini düşürmede yardımcı olur. Sızma zeytinyağı en yüksek seviyede antioksidan polifenol ve oleik asit içerir. Bu nedenle diğer bitkisel yağlara kıyasla daha sağlıklı bir seçenektir.

Bununla birlikte, aynı zamanda çok fazla kaloriye sahiptir, bu nedenle en iyi sağlık sonuçları için makul miktarlarda kullanılmalıdır.