Zeytinyağı, zeytin ağacının meyvesi olan zeytinlerden çıkarılan doğal yağdır. Dünyanın en sağlıklı yağlarından biri olarak kabul edilmektedir. Eski zamanlarda 'sıvı altın' olarak adlandırılmıştır. Zeytinyağı sağlıklı yaşamın köşe taşlarından biri olarak kabul edilir ve Akdeniz diyetinin en önemli parçasıdır. Peki, zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sızma zeytinyağı, serbest radikal adı verilen moleküllerin hücresel hasarını önlemeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Özellikle sızma zeytinyağı sağlığınız için oldukça iyidir ve kalp sağlığından kanseri önlemeye, kilo vermeye kadar çok çeşitli sağlık yararlarına sahiptir. Şimdi zeytinyağının faydalarına gelin daha yakından bakalım… Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinyağının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Çalışmalar, zeytinyağında bulunan yağ türlerinin tüketilmesinin, bir kişinin insüline duyarlılığı üzerinde yararlı etkileri olduğunu ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini göstermiştir.

* Bazı çalışmalar, zeytinyağındaki maddelerin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürmektedir, ancak tüm bulgular henüz bunu doğrulayacak nitelikte değildir. 2019’da yayınlanan bir araştırmaya göre, zeytinyağı kolorektal kanseri önlemeye yardımcı olabilecek maddeler içeriyor. Laboratuar testleri, zeytinyağındaki antioksidanların vücudu iltihap, oksidatif hasar ve epigenetik değişikliklerden korumaya yardımcı olabileceğine dair kanıtlar bulmuştur.

* Zeytinyağı tüketimi kötü kolesterol seviyesini (LDL) azaltır, vücuttaki iyi kolesterolü (HDL) artırır, bu da kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

* Zeytinyağı, cilt ve saç bakımı için başka bir harika araçtır. Az miktarda zeytinyağı içmenin saç büyümesini artırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Zeytinyağında bulunan D vitamini ve E vitamini içeriği kuru cildi nemlendirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olurken, cilt kanserini önlemeye de yardımcı olabilir.

* Sızma zeytinyağında bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri beyin sağlığı için gereklidir. Bilimsel olarak, sızma zeytinyağı tüketiminin Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceği görülmüştür.

* Zeytinyağı, antidepresan görevi gören birkaç gıdadan biridir ve depresyon tedavisinde yardımcı olan serotonin seviyelerini artırabilir.

* Zeytinyağı, antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri olan polifenoller bakımından zengindir. Sonuç olarak, kullanımı patojenik bakteri üremesini engellemeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.