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Zifte yapışan köpek ve kaplumbağalar iki gün kurtarılmayı bekledi
Zifte yapışan köpek ve kaplumbağalar iki gün kurtarılmayı bekledi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaza yapan kamyondan yola dökülen zifte yapışan köpek ve 5 kaplumbağa, iki gün sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaşam 25 Mart 2020 - 12:16

Fethiye'nin Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada devrilen kamyonda bulunan sıcak asfalt yola döküldü. Bölgede dolaşan köpek ve 5 kaplumbağa, yoğun kıvamlı zifte yapışıp kaldı.

Foto: İHA

Yol kenarındaki ziftte hareketsiz bir şekilde duran köpeği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Ziftin içinde yan yatmış durumdaki köpek ile 5 kaplumbağa, iş makinesinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Foto: İHA

Veteriner hekim gözetiminde gerçekleştirilen çalışma sonucu kurtarılan hayvanların vücutlarının büyük bir bölümünün zift nedeniyle katılaşmış olduğu görüldü. Kurtarılan hayvanlar tedavileri için Fethiye ilçesindeki bir veterinere götürüldü. İHA

Foto: İHA

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