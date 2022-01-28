Zigana Dağı’nda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın yamaçlarında havaların aşırı soğuması nedeniyle 5 metrelik buz sarkıtları oluştu.

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Gümüşhane-Trabzon karayolu, Zigana tüneli çıkışında yolun kenarındaki yüksek şevlerden sarkan sular, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü alanda 5 metrelik buz sarkıtlarına dönüştü.

Yoldan geçen araçlar buz sarkıtlarının yanında oyuncak araba gibi kaldığı anlar fotoğraflara yansırken çok sayıda vatandaş aracını güvenli bir alana park edip bu manzaranın fotoğrafını çekiyor. (İHA)

