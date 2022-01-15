Zigana Dağı’nda muhteşem görüntü

Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana Dağı'nda bilim kurgu filmlerindeki ışınlanma sahnelerini andıran görüntü kameralara takıldı.

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3 saat boyunca ışık tek bir noktadan Zigana Dağı’nın yamaçlarına vurdu.

Ziyaretçilerin kayıt altına aldığı bilim kurgu filmlerindeki ışınlanma sahnelerini andıran görüntü ilginç bulundu.

Tesis işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, yıllardır Zigana Dağı’nda çeşitli manzaralar gördüklerini fakat bu kadar ilgincini ilk kez gördüklerini söyledi.

Eroğlu, “Her zaman ziyaretçilerimize Zigana’nın eşsiz manzarasını izlemelerini tavsiye ediyorduk. En ilginç manzarayı da bugün kayıt altına almak nasip oldu. Uzun süre o ışık Zigana Dağı’nın yamaçlarına vurdu. O anları cep telefonlarımızla da kaydettik. Aynı uzay filmlerindeki gibi anlardı. Dik şekilde gökkuşağına benzetenler de oldu. Tesisimizdeki misafirlerimiz de görüntüyü görünce çok şaşırdı ve hemen telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi” dedi. (İHA)

