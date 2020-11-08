Zilkale’de sonbahar güzelliği

Çamlıhemşin ilçesinde, 13’üncü yüzyılda bölgede yaşayan Komninoslar tarafından 750 metre yüksekte sarp kayalar üzerine inşa edilen Zilkale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800’lü yılların sonuna kadar kullanıldı.

Yakın tarihte restore edilen ve Rize’deki önemli tarihi mekânlar arasında yer alan Zilkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan ‘Türkiye’de en görkemli kaleler’ sıralamasında, 13 kale arasından 1’inci seçildi. Eşsiz manzarasıyla ziyaret edenleri hayran bıraktıran kale, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor. Yeşilin yerini sarı ve kahverengi tonların aldığı çevresi ormanla kaplı kale muhteşem görüntüsü ile ilgi çekiyor.

‘HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER’

Kaleyi görmek için İstanbul’dan gelen Alper Tarhan, “Bu eşsiz manzarayı ve yeri görmek için İstanbul´dan geldim. Gayet memnun kaldık. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri” dedi.

Mediha Uğur ise, “Uzun zamandır hiçbir yere gidemiyorduk. Zilkale’nin adını çok duymuştuk. Merak ettiğimiz için gezmeye geldik ve çok beğendik” diye konuştu.

Zilkale’de işletmeci Cafer Memişoğlu de, “Sonbaharda havaların da güzel geçmesinden dolayı gelip, kaleyi geziyorlar. Gelenler kale ve doğamızı çok beğeniyorlar” dedi. (DHA)