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Zıpkınla öldürmüşlerdi, katilini bulana 5 bin euro ödül

Ege’de dünyaca ünlü Kırlangıç (Alonissos) Adası’nın tek maskotu olan, koruma altındaki Kostis  isimli Akdeniz Foku’nun zıpkınlanarak öldürülmesi Yunanistan’da olay oldu. Kostis’i öldüreni bulana 5 bin Euro para ödülü verileceği açıklandı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 12:45, 28/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Zıpkınla öldürmüşlerdi, katilini bulana 5 bin euro ödül

Ege'nin ortasındaki dünyaca ünlü tatil beldesi Kırlangıç Adası (Alonissos)'nda yaklaşık sekiz yıldır herkesin sevgilisi haline gelen 2 metre uzunluğunda yaklaşık 180 kilo ağırlığındaki Kostis isimli erkek Akdeniz Foku bir hafta önce zıpkınlanarak öldürülmüştü.

FOK KATİLİ HER YERDE ARANIYOR

MOM Akdeniz Foku Araştırma Grubu başta olmak üzere onlarca sivil toplum örgütü Kostis'i öldüren kişinin bulunması için seferberlik başlattı. Adadaki polis, asker ve sahil güvenlik ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

İKİ ÖZEL ŞİRKET 5 BİN EURO ÖDÜL KOYDU

Kırlangıç Adası'nın bulunduğu Teselya Bölgesi'nde turizm işletmeciliği yapan TheTOC ve Attikes Ekdosis şirketleri yetkililerinin, Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada Akdeniz fokunu zıpkınla öldüreni bilen, bulan veya ihbar edene 5 bin Euro para ödülü vereceğini açıkladı.

Kırlangıç Adası'nın (Alonissos), Akdeniz foklarının sığınma ve çiftleşme adalarından biri olduğu ve Kuzey Sporades Ulusal Deniz Parkı sınırları içerisinde olduğu belirtildi.
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