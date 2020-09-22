Zirvede ‘macera parkuru’ keyfi

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Karabük'ün Yenice ilçesine hakim zirvede kurulan ve doğa severlerin büyük ilgisini çeken Ihlamur Teras, macera tuttuklarının da ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen Yenice, doğa turizminin önemli noktalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

70 BİN METREKARE ALAN İÇERİSİNDE



Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) desteği ile 70 bin metrekare alan içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Terası'nda açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesinin yanında belediye tarafından macera tutkunları içinde hayata geçirilen ‘macera parkuru’ da bölgede ilk olma özelliği taşıyor. Çam ağaçlarına halatlarla konuşlandırılan macera parkuru hem adrenalin, hem de zirvede doğa resitali heyecanı da sunuyor. (İHA)