Ziyaretçiler yavru boz ayıya ‘Liva’ ismini verdi

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan meşhur 'Ayı Silva'nın kardeşi dünyaya gelmişti. 2 aylık sevimli yavru boz ayıya yapılan oylama sonucu ziyaretçiler tarafından 'Liva' ismi verildi.

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İstanbul’da Çekmeköy Hayvanat Bahçesi’nde günde 10 sefer beslenen ve doymak bilmeyen sevimli yavru ayının ismi oylama sonucu ziyaretçiler tarafından belirlendi. Yapılan oylama sonucu yavru boz ayıya ‘Liva’ ismi verildi.



Çekmeköy Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, “İki aylık, 1.5 kg ağırlığındaki yavru ayımıza ziyaretçilerimiz tarafından ‘Liva’ ismi verildi. Liva boz ayımız diğer ayı kardeşleriyle burada yaşamını sürdürecek” dedi. (İHA)

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