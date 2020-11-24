Ziyaretçisi azalan Van kedileri, inci kefaliyle besleniyor

Her mevsim ziyaretçisi olan Van kedileri, corona salgını nedeniyle son dönemde ziyaretçisiz kaldı. Çoğunlukla ziyarete gelenler tarafından ıslak mama ihtiyacı karşılanan kedilere artık Van Gölü'nde yaşayan ve maliyeti daha az olan inci kefali verilmeye başlandı.

Van’ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi bir gözü kehribar sarısı, beyaz tüylü Van kedilerinin barındığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Van Kedi Villası, corona önlemleri kapsamında 3 ay kapalı kaldı.

Normalleşme sürecinde haziranda Van’da birçok yerde olduğu gibi kedi villası da yeniden ziyaretçilere açıldı. Yeni tedbirlerin alındığı villaya ziyaretçiler, el dezenfektanı kullanıp, maske takarak, girebiliyor. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarı çıkartmalarının da yer aldığı merkezi ziyaretçiler, Van kedilerine temas etmeden gezebiliyor.

ÇAREYİ VAN BALIĞINDA BULDULAR

Van kedilerinin ıslak mama ihtiyacı, genellikle ziyaretçiler tarafından karşılanırken, ziyarete gelenler, kedileri sevip, elleriyle besliyordu. Fakat pandemi nedeniyle merkezin ziyaretçisi azaldı ve ıslak mama maliyeti de fazla olunca merkez yönetimi, çareyi maliyeti daha az olan Van balığında buldu. Alınan inci kefalleri kıyma makinesinden geçirilerek, Van kedilerine veriliyor. (DHA)