Zonguldak’ta maskeler çene altına indi

Corona virüsü salgınının başlamasıyla birlikte büyükşehirlerin yanında kısıtlamalarla gündeme gelen Zonguldak'ta, tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar maskeleri çenelerinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı.

Türkiye’de yaşanan vaka sayısı artışları, corona virüsü salgınıyla birlikte büyükşehirlerle kısıtlamaların uygulandığı Zonguldak’ta endişe yarattı. Salgının yayıldığı aylarda büyükşehirlerle birlikte sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarıyla gündeme gelen kentte, valilik ve diğer kurumlar halkı tedbirlere uyması konusunda sık sık uyarıyor.

UYARILAR CİDDİYE ALINMIYOR



Vali Mustafa Tutulmaz, 5 gün önce yaptığı denetimde Zonguldak’ta vaka sayılarının kontrol altında olduğunu ancak halkın tedbirleri elden bırakmamasını söyledi. Kent merkezinde ise tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi. Maske takan bazı kişilerin ise maskeleri doğru şekilde kullanamayarak çenelerinin altına indirdiği görüldü.

“SOSYAL MESAFEYE UYULMUYOR”



İşi olduğu zaman kent merkezine gittiğini söyleyen vatandaş Bülent Bektaş, “İnsanlar bence hassas değiller. Sosyal mesafeye uymuyorlar. Maskeyi iş olsun diye taşıyorlar. Önemli hastalığı yok sayıyorlar. Çok dikkatli olmamız lazım, yoksa tehlikenin eşiğindeyiz. Kışın kapalı alanları daha çok kullanıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. İnsanlar kendisini ve ailesini kollamalı. Sıkıntının bilincinde olmamız gerekiyor. Vaka sayıları her gün artıyor. Demek ki bu tehlike geçmiş değil. Kısıtlama geri gelmemeli ama kısıtlamayı kendimiz yapmamız gerekiyor” dedi. (DHA)