Zor şartlarda yaşayan aile, yeni evlerine kavuştu

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde banyosu olmayan, her yağmurda akan toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren 7 kişilik aileye yeni ev yaptırıldı. 15 günde tamamlanan ev aileye teslim edilirken, zorlu yaşam şartlarından kurtulan aile büyük mutluluk yaşadı.

Mısırlı köyünde besicilik yapan ve krediyle büyükbaş hayvan alan Murat Yıldız, işleri ters gidince bankaya borçlarını ödeyemez duruma geldi. Murat Yıldız, 80 yaşındaki babası, annesi, eşi ve 4 çocuğunu köyde bırakarak iş bulma umuduyla Antalya’ya gitti.

En büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 2 kız, 2 erkek çocuk, anne, dede ve babaanneden oluşan 7 kişilik aile tek katlı, üzeri branda ve toprakla kapatılmış 3 odalı kerpiç evde yaşamaya başladı.

Banyosu bile bulunmayan evde 3 metrekarelik derme çatma bir mutfak, televizyonun bulunduğu geniş bir odada hep bir arada yatıp kalkan aile, tuvalet ihtiyaçlarını evin dışında bulunan çevresi tenekelerle kapatılmış yerde gideriyordu.

İlkel şartlarda yaşam mücadelesi veren ailenin yardımına Isparta Belediyesi yetişti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatı üzerine aileye yeni bir ev yapılması için belediye ekipleri seferber oldu.

YENİ EVDE İLK GECE

7 kişilik Yıldız Ailesi, Isparta Belediyesi’nin 15 günde tamamladığı evlerinde yaşamaya başladı.

Evin yapımına başlandığı gün Yalvaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ailenin eşyalarının karşılanacağını duyurmuştu. İnşaatın tamamlanmasıyla eşyalar da dün eve yerleştirildi ve dede Şakir Yıldız, babaanne Aysel, anne Emine ve 4 çocuk yeni evlerinde ilk gecelerini geçirdi.

“HER SABAH EVİN ETRAFINDA DÖNDÜM DURDUM”

1946 yılından bu yana toprak damlı kerpiç evde yaşayan ve oğlunun işlerinin bozulmasıyla birlikte 4 torunu ve gelinini de yanına alan Şakir Yıldız (80), “Evin inşaatına başlandığı günden bu yana her sabah kalkıp evin etrafında döndüm durdum. Teşekkür ediyorum” dedi.

Murat Yıldız’ın eşi Aysel Yıldız (56), “Çok mutluyum. Bugün evime girdim, ilk yemeğimi yaptım. Ev yıkıldığı gün Antalya’ya giden çocuklarım gelecek nasıl sevinecekler? Ağlayarak gitmişlerdi. Bize yardım eden bütün herkesten Allah razı olsun. Buyursun gelsinler bir çayımızı, kahvemizi içsinler” diye konuştu.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNDİ

Daha 15 gün öncesi hepsi bir odanın içerisine serilmiş yer yatağında koyun koyuna yatan ve yağmurlu günlerde üzerlerine damlayan su damlacıkları yüzünden çoğu geceleri uyuyamayan Ezgi (14), Egemen (13), Nesrin Defne (7) ve Yahya Şakir (6) ranzalı şirin odalarını görünce mutluluktan uçtu. (DHA)