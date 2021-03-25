Zorluklar içinde üniversite bitirdi, şimdi üniversiteli gençlerin amcası oldu

Manisa Şehzadeler ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Hasan Kabadağ’ın üniversite öğrencilerine burs verebilmek için verdiği mücadelede örnek oluyor. Üniversite yıllarında gündüz çalışıp gece okumak zorunda kalan ve maddi zorluklar içerisinde eğitimini tamamlayan Hasan Karadağ, şimdi ise üniversite öğrencilerinin aynı sıkıntıyı yaşamamasın gece-gündüz çalışıyor.

“ÜNİVERSİTEYİ MADDİ SIKINTILARLA BİTİRDİM”

1974 yılında Eskişehir Üniversitesi'nde dönemin İktisadı ve Ticari ve İlimler Fakültesi'nden mezun olan Hasan Kabadağ, hem liseyi hem de üniversiteyi maddi sıkıntılar içerisinde bitirdiğini dile getirdi.

Üniversite yıllarında ailesini yük olmamak ve kendi imkanları çerçevesinde okulu bitirmek için gündüzleri çalışıp, geceleri okuduğunu ifade eden Kabadağ, “Zor bir eğitim süreci geçirdim. Üniversiteye gittiğim yıllarda cebimde beş kuruş param yoktu. Ailede yük olmak istemedim. Bu nedenle gündüz çalışıp-gece okumaya başladım. Üniversitenin birinci yılında evlendim. Bu nedenle yüküm daha çok arttı. Artık hem evime bakmak hem de okumak zorundaydım. Gündüzleri çalışırken, geceleri ise sabaha kadar ders çalışıp üniversiteyi bitirdim.” dedi.

“BENİM YAŞADIĞMI SIKINTILARI ONLAR YAŞAMASIN İSTEDİM”

Üniversiteyi bitirdikten sonra 27 yıl boyunca devlet memurluğu yaptığını ve ardından 12 yıl ticaretle uğraştıktan sonra kendisine ait bir atölye açıp naht (ağaçları kabartma şeklinde yontma) sanatına başladığını dile getiren Hasan Kabadağ, üniversite yıllarında yaşadığı sıkıntıları unutamadığı için 35 arkadaşı ile birlikte eğitimde bir yardım hareketi başlattıklarını söyledi.

Günümüzdeki üniversite okuyan öğrencilerin kendisinin yaşadığı sıkıntıyı yaşamaması için arkadaşlarıyla birlikte bir dernek kurduklarını ifade eden Kabadağ, hikayesini şöyle anlattı;

“Ticaret hayatına atıldığım zamanlarda içimde hep bir uhde vardı. Oda benim yaşadığım sıkıntıları başka üniversite öğrencileri yaşamasın. Bunun için benimle aynı düşünceyi paylaşan 35 arkadaşımla birlikte 2011 yılında Eğitime Katkı Derneği'ni kurduk. O zamandan bu zamana kadarda dernek sayesinde 2 bin 500 üniversite öğrencisine burs sağladık. 2017 yılında ise ticaret hayatından çekilerek kendi atölyemi kurdum ve naht sanatına başladım. Buradan yaptığım naht ürünlerinden elde ettiğim gelirin tamamını derneğe bağışlayarak üniversite öğrencilerine burs sağlıyorum.”

ÜRÜNLERİ SATARAK YILDA 50 BİN LİRALIK BURS SAĞLIYOR

Naht sanatından yaptığı ürünlerden yıllık 50 bin TL gelir elde eden Hasan Kabadağ, derneğe bağışladı gelir sayesinde yılda 200'e yakın üniversite öğrencisinin yüzünün gülmesini sağlıyor.

Atölyesinde milimetrik hesaplar yaparak, 5.5'e gözlük derecesi ürettiği ürünleri çeşitli odalara ve sivil toplum kuruluşlarına sattığını ve içinden beş kuruş almadığını söyleyen Kabadağ, sözlerine şu şekilde devam etti; “Yaklaşık 4 yıldır üretip sattığım hiçbir üründen beş kuruş cebime para koymadım. Yıllık 50 bin TL civarında satış yapıyorum ve tamamını derneğe bağışlayarak üniversite öğrencilere burs verilmesine katkı sağlıyorum. Öğrencilere yaptığım hizmet kadar hiçbir hizmetten zevk almıyorum. İnsan verdikçe çok mutlu oluyor. Hem ruhumu dinlendiriyorum, hem de öğrencilere katkıda bulunuyorum. Ben üniversiteyi çok zor şartlarda okudum. O öğrencilerimiz bugünde nasıl zor şartlar içerisinde olduklarını tahmin edebiliyorum”

ORGANİK ÜRÜNLER ÜRETİYOR

Naht sanatının meşakkatli olduğunu ve sabır gerektirdiğini anlatan Hasan Kabadağ, “Yaptığım çalışmalarda tamamen ahşap kullanıyorum. Çerçeveler, zeminler, kesilen objeler. Yaptığımız cilayı da aynı zamanda gomalak cila diye gençlerin bilmediği bir cila yapıyoruz. O da yine atalarımızın Osmanlı camilerinde yapılan cilayı kullanıyoruz. Organik ürün üretiyoruz. Yani hem zemin, hem çerçeve, hem boyası hem de geometrik deseni tamamen ahşaptan yapıyoruz. İmitasyon hiçbir malzeme kullanmıyoruz” dedi.

“ARAPÇA YAZIYI SADECE KILIÇDAROĞLU'NUN OKUDUĞUNU DUYUNCA ŞAŞIRDIM”

Atölyesinde yaptığı naht sanatı eserlerin bir çok bakan, bürokrat ve siyasilere hediye edildiğini dile getiren Kabadağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye edilen naht eseriyle ilgili hikayesini paylaştı.

Kabadağ, bir oda tarafından satın alınıp CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na hediye edilen hikayesini şöyle anlattı; “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa'ay ziyaretinden bir gün öncesi bir oda başkanı benden Kılıçdaroğlu'na hediye edilebilecek bir naht eseri yapmamı istedi. 24 saat içerisinde üzerinde terazi bulunan, terazinin bir kefesinde ‘Akıl', bir kefesinde ‘Kanun', altında ‘Vicdan' ve üzerinde Arapça yazılmış ‘Allah Adaleti Emretti' yazılı hediyelik ürünü hazırladım. Oda tarafından bu ürün hediye edildiği sırada çevresindekiler o Arapça yazıyı okuyamazken, Kılıçdaroğlu'nun Arapça yazıyı tam tercümesiyle okuyup anlamı beni çok şaşırttı. Bu olayı bana anlattıklarında çok mutlu oldum. Böyle bir olayı hayatım boyu unutmayacağım”

Üniversite yıllarında gündüzleri çalışıp, geceleri okumak için gayret gösteren ve şimdi üniversite öğrencilerinin aynı sıkıntıyı yaşamaması için gece-gündüz çalışan Hasan Kabadağ son olarak, en büyük hedefinin daha çok üniversite öğrencisine destek verebilmek olduğunu ifade etti.