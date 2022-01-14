Zübeyde Hanım vefatının 99. yılında mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 99. yılında İzmir Karşıyaka'daki kabrinin başında anıldı. Başkan Tunç Soyer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Öyle bir anne düşünün ki yetiştirdiği çocuk bir ulusun kaderini yeniden yazsın. Vefatının 99. yılında Zübeyde Hanım’ı saygı ve sevgiyle anıyorum" dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Ocak 1923’te hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka’daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumu ile başlayan törende Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı, Zübeyde Hanım’ı saygıyla andığını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk gibi insanlık ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir evlat yetiştirip bizlere armağan eden Zübeyde Hanım’ın evlat yetiştirme konusunda gösterdiği çaba örnektir” diye konuştu.

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaba ise “Bugün Zübeyde Hanım’ı anmak demek, koşullar ne olursa olsun cumhuriyet ve değerlerini, onun mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü, onu dünyaya getirip yetiştiren anneyi ve tüm anneleri bir kez daha anlamak ve korumak demek. Işıklar içerisinde, huzurla uyu değerli annemiz. Atamızın kabriniz başında ettiği yemin, biz torunlarınız için de hala bir vicdan ve namus borcu olarak yüreğimizdeki en derin emanettir” dedi.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Zübeyde Hanım İlkokul öğrencisi Defne Yavuz da ‘Mustafa Kemal’in Canı’ isimli şiiri okudu.

Tören, Zübeyde Hanım’ın kabrine karanfil bırakılmasıyla son buldu. (İHA)

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