Zülfü Livaneli’yi isyan ettiren paylaşım

Çorlu'da meydana gelen tren faciasında hayatını kaybeden 25 kişi arasında bulunan Sena Köse'nin annesi Aysun Köse'nin paylaşımı ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'yi isyan ettirdi. İki kuzeni ile birlikte hayatını kaybeden Sena'ya ait çantasının kendisine verildiğini ve içinden Zülfü Livaneli’nin ‘Huzursuzluk’ kitabının çıktığını ifade eden anne Köse, kitapta yer alan 'Beni alıp tekrar karnına soksan bile koruyamazsın artık anne' cümlesini paylaşarak 'bu cümle beni yerle bir etti' yazdı. Paylaşıma duyarsız kalmayan Livaneli ise anneye verdiği yanıtta, 'Mesajınız beni de mahvetti. Ne bu kaza olaydı ne de bu kitap...' dedi.

8 Temmuz 2018’de Kapıkule’den İstanbul’a doğru hareket eden yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu devrildi. 5 vagonun raylardan çıktığı kazada 25 kişi ölmüş 317 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenler arasında 16 yaşındaki Sena Köse ve iki kuzeni Özge Nur Dikmen (23) ve kız kardeşi Gülce Dikmen (13) de bulunuyordu. Geceyi bir düğün için geldiği Edirne Uzunköprü’de geçiren Sena Köse, ertesi gün kuzenleri ile birlikte Çerkezköy’e dönmek istedi. Annesi Aysun Köse’yi güçlükle ikna eden Sena, trene bindi ve saatler sonra acı haber geldi. Faciada hayatını kaybeden Sena, Gülce ve Özge Nur Uzunköprü’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çantasından Zülfü Livaneli’nin ‘Huzursuzluk' kitabı çıktı

Faciada hayatını kaybeden genç kızın annesi Aysun Köse’nin önceki gün kızının adını taşıyan Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise hafızlarda tazeliğini koruyan facianın acısını yeniden yaşattı.

Köse, mesajında kızının ölümünden sonra kendisine teslim edilen çantasından Zülfü Livaneli'nin ‘Huzursuzluk' kitabının çıktığını, kitabın ilk sayfasında gördüğü cümlenin ise kendisini yerle bir ettiğini yazdı ve Livaneli’nin “Beni alıp tekrar karnına soksan bile koruyamazsın artık anne.” cümlesini paylaştı.

Livaneli: Ne bu kaza olaydı ne de bu kitap…

Bu paylaşıma duyarsız kalmayan Zülfü Livaneli ise bu mesaja yanıt vererek, “Mesajınız beni de mahvetti. Ne bu kaza olaydı ne de bu kitap… Sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden” dedi.

